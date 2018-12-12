2018-12-12T11:44:09+03:00
Политика

Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции

По мнению президента, принятие Основного закона РФ стало "ключевым" событием в новейшей истории нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин заявил, что действующая Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны, однако в будущем государству предстоит еще большая работа по реализации всех ее норм и ценностей. Такое высказывание политик озвучил в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона РФ.

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