Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции

12 Дек. 11:44 2018-12-12T12:11:55+03:00

Президент напомнил, что, проголосовав за принятие новой Конституции 25 лет назад, народ сделал выбор в пользу демократии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что действующая Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны, однако в будущем государству предстоит еще большая работа по реализации всех ее норм и ценностей. Такое высказывание политик озвучил в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона РФ.

"Прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов <...>. Потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам ещё многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь её нормы и ценности", - приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Напомним, что 25-летие Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря 2018 года.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свое мнение об Основном законе страны высказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что изменение Конституции ни в коем случае не должно быть масштабным, поскольку многие положения данного документа буквально "омыты кровью".