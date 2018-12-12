Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-12T12:20:11+03:00

Внедорожник модели столкнулся с автомобилем, в котором была беременная женщина [видео]

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Авария, которая произошла недавно в Москве, задела имя известного хоккеиста Александра Овечкина. ДТП устроила модель Валерия Соколова, бывшая девушка игрока.

Девушка за рулем внедорожника Gelandewagen стала виновницей происшествия. Она вылетела на встречную полосу и не успела вернуться в свой ряд. В итоге ее машина столкнулась с другой иномаркой, в которой ехали муж и жена.

Пострадавшая женщина находится на девятом месяце беременности, но к счастью, обошлось без травм. Супруги самостоятельно смогли выйти из машины, помощь медиков им не потребовалась.

По словам потерпевших, виновница ДТП была пьяна, но пока официально это не подтверждено. Сразу после случившегося Соколова попыталась скрыться с места аварии, но ее остановили потерпевшие.

valeriasokolovaofficial Модель Валерия Соколова устроила аварию в Москве

И несмотря на то, что на видеозаписи четко видно номер машины, полиция сообщает, что пока автомобиль не найден, пишет сайт «Дни.ру».

Соколова и Овечкин встречались несколько лет назад, отношения пары закончились, когда хоккеист встретился с дочерью Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Этим летом у пары родился малыш.