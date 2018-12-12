2018-12-12T12:20:25+03:00
Москва

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 декабря

В среду в столице выпадет мокрый снег, возможна сильная гололедица
Сакина НУРИЕВА
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 13 декабряВ Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 13 декабряФото: Евгения ГУСЕВА
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Гидрометцентр объявил в Москве и ее области «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы и мокрого снега.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» - погода потенциально опасна", - говорится на сайте гидрометеорологического центра.

По сообщениям синоптиков, в ночь со среды на четверг в российской столице и ее области ожидается небольшой снег. Ветер восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -6 градусов.

Днем в четверг погода в Москве будет облачной. Кроме того, в городе пройдет снег, местами ожидается сильная гололедица, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду; температура может опуститься до минус трех градусов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве 12 декабря ожидается мокрый снег.

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