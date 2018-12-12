2018-12-12T12:51:34+03:00
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

В этом году Джоан Роулинг уступила первое место создателю Алекса Кросса
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Джеймс Паттерсон стал самым богатым писателем мираДжеймс Паттерсон стал самым богатым писателем мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Всего в список попало одиннадцать человек. И по данным издания, их совокупный доход превысил 283 миллиона долларов.

Первая строчка рейтинга досталась Джеймсу Паттерсону. Он прославился благодаря серии романов про инспектора Алекса Кросса и смог заработать 86 миллионов долларов.

На второй позиции оказалась Джона Роулинг. Ее доход составил 54 миллиона долларов. Стоит отметить, что в прошлом году история про Гарри Поттера принесла ей на 41 миллион долларов больше, что обеспечило ей первое место в рейтинге 2017 года.

Замыкает тройку авторов-богачей Стивин Кинг. Его доход составил 27 миллионов долларов. В частности, это связано с выходом его новой книги - «Аутсайдер», пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в список попали такие писатели как Джон Гришэм (с доходом $21 млн), Джефф Кинни ($18,5 млн), Дэн Браун ($18,5 млн), Майкл Вольф ($13 млн), Даниэла Стил ($12 млн), Нора Роберст ($12 млн), Рик Риордан ($10,5 млн) и Эрика Леонард Джеймс ($10,5 млн). Суммарно эти авторы продали 24,5 миллиона книг только на территории Штатов, пишет сайт "Свободная пресса".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
В Кремле сожалеют о ситуации со сбором подписей против онкобольных детей
Госдума одобрила поправки об изолированном содержании террористов в тюрьмах
Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии
Песков не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали изменения Конституции
Сбербанк прогнозирует ослабление курса рубля
Роскомнадзор может заблокировать Google
В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе
В Москве прохожие спасли пенсионерку из горящей квартиры
Сирийские дети получили две тонны тульских пряников к Новому году
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 декабря
Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй
Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции
Эксперты назвали регионы, где самые дорогие искусственные елки
Медведев заявил, что поправки к Конституции не должны затрагивать права человека
Американские СМИ опасаются создания "Восточной Антанты"
Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа
Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке