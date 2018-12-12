Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей

12 Дек. 12:50 2018-12-12T12:51:34+03:00

В этом году Джоан Роулинг уступила первое место создателю Алекса Кросса

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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. Всего в список попало одиннадцать человек. И по данным издания, их совокупный доход превысил 283 миллиона долларов.

Первая строчка рейтинга досталась Джеймсу Паттерсону. Он прославился благодаря серии романов про инспектора Алекса Кросса и смог заработать 86 миллионов долларов.

На второй позиции оказалась Джона Роулинг. Ее доход составил 54 миллиона долларов. Стоит отметить, что в прошлом году история про Гарри Поттера принесла ей на 41 миллион долларов больше, что обеспечило ей первое место в рейтинге 2017 года.

Замыкает тройку авторов-богачей Стивин Кинг. Его доход составил 27 миллионов долларов. В частности, это связано с выходом его новой книги - «Аутсайдер», пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в список попали такие писатели как Джон Гришэм (с доходом $21 млн), Джефф Кинни ($18,5 млн), Дэн Браун ($18,5 млн), Майкл Вольф ($13 млн), Даниэла Стил ($12 млн), Нора Роберст ($12 млн), Рик Риордан ($10,5 млн) и Эрика Леонард Джеймс ($10,5 млн). Суммарно эти авторы продали 24,5 миллиона книг только на территории Штатов, пишет сайт "Свободная пресса".