В Кремле сожалеют о ситуации со сбором подписей против онкобольных детей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-12T13:39:21+03:00

Московская пенсионерка развернула целую кампанию, лишь бы выселить из многоквартирного дома подопечных благотворительного фонда "Подари жизнь"

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В Кремле очень сожалеют о том, что в Москве сложилась такая ситуация, при которой жители одного из многоквартирных домов начали собирать подписи в поддержку решения о выселении онкобольных детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, резонансная новость, однако она не входит в компетенцию администрации главы государства.

"Мы только можем выразить сожаление в этой связи, и можем надеяться просто на то, что жители, может быть, не сочтут за труд как-то ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выселить больных раком детей из трехкомнатной квартиры фонда Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" решила жительница одной 17-этажки по улице Миклухо-Маклая, старшая по подъезду Елена Аллина. 62-летняя с чего-то взяла, что онкология распространяет инфекции и начала собирать подписи против подопечных благотворительной организации.

Под абсурдным рукописным документом уже подписались более 40 человек. Их, как оказалось, пугают слабые дети с выпавшими от химиотерапии волосами, которые на время лечения в Национальном центре детской онкологи им. Дмитрия Рогачева вынуждены жить в съемных квартирах.