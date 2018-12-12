2018-12-12T13:39:21+03:00
Политика

В Кремле сожалеют о ситуации со сбором подписей против онкобольных детей

Московская пенсионерка развернула целую кампанию, лишь бы выселить из многоквартирного дома подопечных благотворительного фонда "Подари жизнь"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле очень сожалеют о том, что в Москве сложилась такая ситуация, при которой жители одного из многоквартирных домов начали собирать подписи в поддержку решения о выселении онкобольных детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это, безусловно, резонансная новость, однако она не входит в компетенцию администрации главы государства.

"Мы только можем выразить сожаление в этой связи, и можем надеяться просто на то, что жители, может быть, не сочтут за труд как-то ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выселить больных раком детей из трехкомнатной квартиры фонда Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" решила жительница одной 17-этажки по улице Миклухо-Маклая, старшая по подъезду Елена Аллина. 62-летняя с чего-то взяла, что онкология распространяет инфекции и начала собирать подписи против подопечных благотворительной организации.

Под абсурдным рукописным документом уже подписались более 40 человек. Их, как оказалось, пугают слабые дети с выпавшими от химиотерапии волосами, которые на время лечения в Национальном центре детской онкологи им. Дмитрия Рогачева вынуждены жить в съемных квартирах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
Госдума одобрила поправки об изолированном содержании террористов в тюрьмах
Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии
Песков не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали изменения Конституции
Сбербанк прогнозирует ослабление курса рубля
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей
Роскомнадзор может заблокировать Google
В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе
В Москве прохожие спасли пенсионерку из горящей квартиры
Сирийские дети получили две тонны тульских пряников к Новому году
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 декабря
Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй
Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции
Эксперты назвали регионы, где самые дорогие искусственные елки
Медведев заявил, что поправки к Конституции не должны затрагивать права человека
Американские СМИ опасаются создания "Восточной Антанты"
Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа
Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке