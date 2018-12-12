2018-12-12T13:43:11+03:00
Политика

Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»

По мнению Дмитрия Пескова, такое решение Конгресса можно расценивать лишь как очередную попытку помешать строительству газопровода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССДмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Принятая американским Конгрессом резолюция, направленная против "Северного потока - 2", является очередной попыткой помешать реализации проекта по строительству газопровода. Соответствующее мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ранее о таких намерениях открыто заявляли как представители Госдепартамента США, так и сам глава Белого дома Дональд Трамп.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа - России, но и потребителей, в первую очередь, Германии как страны Евросоюза", - заявил представитель Кремля.

По его мнению, американцы осознают, что "Северный поток- 2" обладает целым рядом конкурентных преимуществ, а потому препятствуют его реализации всеми доступными методами, которые на деле являются "закамуфлированной недобросовестной конкуренцией", передает ТАСС.

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