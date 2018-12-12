2018-12-12T14:21:10+03:00
Общество

Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ

Депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу, предложенную после трагедии в Кемерово
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments5
Депутаты хотят усилить противопожарный надзор после трагедии в КемеровоДепутаты хотят усилить противопожарный надзор после трагедии в КемеровоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Государственная дума на пленарном заседании обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в торговых центрах. Инициатива была предложена после трагедии в Кемерово.

Документ предлагает ввести в законодательство понятие «объект с массовым пребыванием людей», в котором возможно пребывание 50 и более человек. Депутаты хотят проводить в таких помещениях государственный мониторинг пожарной безопасности.

В проверке будут участвовать органы государственного пожарного надзора. Им предстоит выдавать заключения о соответствии используемого объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности. Указано, что периодичность плановых проверок будет определять правительство.

По мнению парламентариев, данная инициатива позволит повысить безопасность людей, а также снизить риски возникновения пожаров.

Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России