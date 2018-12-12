Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Государственная дума на пленарном заседании обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в торговых центрах. Инициатива была предложена после трагедии в Кемерово.
Документ предлагает ввести в законодательство понятие «объект с массовым пребыванием людей», в котором возможно пребывание 50 и более человек. Депутаты хотят проводить в таких помещениях государственный мониторинг пожарной безопасности.
В проверке будут участвовать органы государственного пожарного надзора. Им предстоит выдавать заключения о соответствии используемого объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности. Указано, что периодичность плановых проверок будет определять правительство.
По мнению парламентариев, данная инициатива позволит повысить безопасность людей, а также снизить риски возникновения пожаров.
Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 37 детей.