2018-12-12T14:21:10+03:00
Общество

Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ

Депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу, предложенную после трагедии в Кемерово
Алена Басавина
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Депутаты хотят усилить противопожарный надзор после трагедии в КемеровоДепутаты хотят усилить противопожарный надзор после трагедии в КемеровоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума на пленарном заседании обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в торговых центрах. Инициатива была предложена после трагедии в Кемерово.

Документ предлагает ввести в законодательство понятие «объект с массовым пребыванием людей», в котором возможно пребывание 50 и более человек. Депутаты хотят проводить в таких помещениях государственный мониторинг пожарной безопасности.

В проверке будут участвовать органы государственного пожарного надзора. Им предстоит выдавать заключения о соответствии используемого объекта капитального строительства требованиям пожарной безопасности. Указано, что периодичность плановых проверок будет определять правительство.

По мнению парламентариев, данная инициатива позволит повысить безопасность людей, а также снизить риски возникновения пожаров.

Напомним, что 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате происшествия погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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