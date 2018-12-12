2018-12-12T14:24:51+03:00
Наука

Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе

Посадочный модуль поделился фото, которое поможет изучить Красную планету
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Зонд достиг поверхности Красной планетыЗонд достиг поверхности Красной планетыФото: NASA
Изменить размер текста:

Зонд InSight прислал первые селфи с Марса. Эти снимки помогут исследователям изучить поверхность четвертой по удаленности планеты солнечной системы

Уникальными снимками поделились в NASA. Подробности раскрывать не стали, но отметили, что фотографии сделаны с помощью камеры, которая установлена в искусственной реке зонда.

Снимки должны дать ответ, где именно проводить работы по бурению. На карточке как раз такое место: почти нет булыжников и камней, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

-Поверхность чистая, нет холмов и ям в окрестностях InSight означает, что работе наших инструментов ничего не угрожает, — заявил руководитель миссии InSight в NASA Брюс Банердт.

В лаборатории даже шутят, что место слишком скучное. Если не знать, что это Марс, то взгляду зацепиться не за что. Тем не менее, ученые крайне рады удачной посадке.

Модуль InSight стыковался с планетой в начале декабря. Он приземлился на марсианской равнине Элизий, у экватора планеты. Миссия у зонда очень важная, он будет передать сведения о небесном теле на землю. На борту корабля функционируют сейсмограф и геофизический термометр. Чтобы установить термометр на Марсе пробурят скважину, глубиной пять метров. Прибор даст представления о реальной температуре на Красной планете, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма
Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене
Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"
Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам
Украина утвердила план мер по военному положению в стране
Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве
Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата
Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость
Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»
Администрация Ленинградской области станет дольщиком
Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше
Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра
Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов