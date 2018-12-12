Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе

12 Дек. 14:24 2018-12-12T14:24:51+03:00

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Зонд InSight прислал первые селфи с Марса. Эти снимки помогут исследователям изучить поверхность четвертой по удаленности планеты солнечной системы

Уникальными снимками поделились в NASA. Подробности раскрывать не стали, но отметили, что фотографии сделаны с помощью камеры, которая установлена в искусственной реке зонда.

Снимки должны дать ответ, где именно проводить работы по бурению. На карточке как раз такое место: почти нет булыжников и камней, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

-Поверхность чистая, нет холмов и ям в окрестностях InSight означает, что работе наших инструментов ничего не угрожает, — заявил руководитель миссии InSight в NASA Брюс Банердт.

В лаборатории даже шутят, что место слишком скучное. Если не знать, что это Марс, то взгляду зацепиться не за что. Тем не менее, ученые крайне рады удачной посадке.

Первое селфи с Марса

Модуль InSight стыковался с планетой в начале декабря. Он приземлился на марсианской равнине Элизий, у экватора планеты. Миссия у зонда очень важная, он будет передать сведения о небесном теле на землю. На борту корабля функционируют сейсмограф и геофизический термометр. Чтобы установить термометр на Марсе пробурят скважину, глубиной пять метров. Прибор даст представления о реальной температуре на Красной планете, сообщает телеканал «360».