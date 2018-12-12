Администрация Ленинградской области станет дольщиком

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-12T14:58:59+03:00

В Ленинградской области для ускорения строительства проблемным застройщикам было предложено передать региональной структуре для достройки объекты, свободные от кредитных обязательств. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Механизм такого выкупа с оплатой объемами строительных работ по достройке жилых домов через структуру, подконтрольную администрации, поручил разработать глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Это может стать альтернативой стандартного пути завершения проблемных объектов через банкротство застройщиков и создание ЖСК. Возможным приобретателей квадратных метров, свободных от обязательств, может стать ЛеноблАИЖК.

«Мы готовы стать дольщиками в долгостроях, только расчет с застройщиками будет проходить не деньгами, а объемами работ: дома достроим, сети подведем, благоустройство сделаем. При этом стройка объекта будет идти полностью под нашим контролем», — отметил Александр Дрозденко.

Ранее в Ленинградской области был разработан комплекс мер для привлечения на проблемные стройки компаний-доноров. Также для ускорения строительства проблемным застройщикам было предложено передать региональной структуре для достройки объекты, свободные от кредитных обязательств. В 2018 году в эксплуатацию были введены несколько проблемных объектов для 3500 человек: ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Олимп» во Всеволожске, ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖК «Три Кита» в Мурино, завершаются работы в ЖК «Карат» в Кингисеппе, близок ввод в эксплуатацию дома ЖСК «НовоДевяткино», проблемный дом в Лаголово. Достраиваются ЖК «Ванино» в Низино, ЖК «Яблоневый сад» в Верево, ЖСК «Охтинский» и другие.