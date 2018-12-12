Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»

12 Дек. 14:50 2018-12-12T14:50:03+03:00

Руководство еврейского государства уверено, что ливанское движение также выступает против норм международного сообщества

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна ожидает от миротворческого контингента ООН решительных действий против «агрессивных» атак ливанского движения «Хезболлах». С такой речью он выступил во время встречи с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Итальянский политик, в свою очередь, уже успел побывать на границе с Ливаном, где вторую неделю проводятся поиски диверсионных туннелей «Хезболлах». Там же он встретился с соотечественником Стефано Дель Кол, который командует Временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ).

Во время переговоров с Сальвини, Нетаньяху сказал, что движение «Хезболлах» также выступает против норм международного сообщества.

Он призвал ЮНИФИЛ остановить агрессивные действия «Хезболлах», направленные на израильское государство, назвав Сальвини «большим другом Израиля».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах».