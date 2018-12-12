Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-12T14:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказывается, человек может сосредоточено работать всего 1,5-2 минуты. Это время мозговой центр максимально настроен на усвоение информации, а мозг может решать сложные задачи. Спустя непродолжительно время концентрация внимания снижается, и работа становится менее продуктивной.

Наверняка многие работники, кто занимается монотонным однообразным трудом испытывали на себе чувство, когда вместо продуктивной деятельности хочется спать.

Кто-то пытается подбодрить себя кофе, кто-то прибегает к помощи энергетиков, но есть более действенные способы, отмечают российские ученые. Специалисты из Саратовского государственного технического университета выяснили, как можно повысить уровень концентрации и временно избавиться от умственной усталости без специальных тренировок.

В качестве примера рутинных задач исследователи приводят работу водителей-дальнобойщиков, которым иногда приходится ехать по пустой ночной дороге. В результате человек просто засыпает. Аналогичные условия создали для испытуемых – трех десятков студентов - их «подключили» к высокоточной системе электроэнцефалографии (ЭЭГ), позволявшей следить за активностью определенных отделов мозга.

Активность нейронов подтверждается в очень непродолжительное время, а потом требуется период отдыха, чтобы активность могла восстановиться. Однако ученым удалось «сломать» этот цикл, продлив период максимального внимания на 50-90 секунд.

Оказалось, что для этого не нужны специальные препараты, достаточно только сказать человеку, как долго пребывают в состоянии активности его нейроны в центре внимания и испытуемый начинает сам управлять их работой, уверяют исследователи. Это способствует увеличению концентрации внимания и работоспособности, пишет газета «Известия».