Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-12T15:03:09+03:00

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Обладателями самых быстрых и резких движений на свете стали муравьи. Ученым удалось установить, что разновидность этих насекомых под названием Дракула кусать жертву со скоростью 320 километров в час. Исследование провели специалисты из Смитсоновского музея естественной истории в Нью-Йорке.

«Скорее всего, эти муравьи используют эту «суперспособность» для того, чтобы оглушать других насекомых или отталкивать их от входа в муравейник. Затем они транспортируют беспомощную жертву в центральную часть гнезда, где ее пожирают их личинки», — цитирует слова ученого Эндрю Суареза ФАН.

Муравьи-дракулы проживают в лесах Австралии и Индонезии. В отличие от сородичей всегда они держат жвала в закрытом состоянии, благодаря чему челюсти все время давят друг на друга, накапливая энергию.

Когда же одно жвало соскальзывает с другого, энергия высвобождается, за 0,000015 секунды разгоняя челюсти до 320 километров в час.