Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Обладателями самых быстрых и резких движений на свете стали муравьи. Ученым удалось установить, что разновидность этих насекомых под названием Дракула кусать жертву со скоростью 320 километров в час. Исследование провели специалисты из Смитсоновского музея естественной истории в Нью-Йорке.
«Скорее всего, эти муравьи используют эту «суперспособность» для того, чтобы оглушать других насекомых или отталкивать их от входа в муравейник. Затем они транспортируют беспомощную жертву в центральную часть гнезда, где ее пожирают их личинки», — цитирует слова ученого Эндрю Суареза ФАН.
Муравьи-дракулы проживают в лесах Австралии и Индонезии. В отличие от сородичей всегда они держат жвала в закрытом состоянии, благодаря чему челюсти все время давят друг на друга, накапливая энергию.
Когда же одно жвало соскальзывает с другого, энергия высвобождается, за 0,000015 секунды разгоняя челюсти до 320 километров в час.