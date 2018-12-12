2018-12-12T15:36:26+03:00
В мире

Украина утвердила план мер по военному положению в стране

Кабинет министров также определил задачи Службе внешней разведки
Сакина НУРИЕВА
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Украина утвердила план мер по военному положению в странеУкраина утвердила план мер по военному положению в странеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Украины утвердило план проведения и обеспечения мероприятий правового режима военного положения в отдельных регионах страны. Об этом сообщил телеканал "112".

Кабинет министров также определил задачи парламентариям, другим органам исполнительной власти, СБ Украины, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления.

Также в числе срочных мер правительство отметило установление порядка использования защитных сооружений гражданской защиты, уточнение состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко ввел в десяти областях страны военное положение на месяц. 10 декабря окончательно разорвал договор о дружбе с Россией.

На самой Украине не многие поддержали решение президента. Так, депутаты Верховной Рады выяснили, что Украина из-за военного положения потеряет "миллиарды долларов", так как экономика страны экономика "сильно зависит от экспорта".

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Порошенко ввел военное положение на Украине для того, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами.

Президент России Владими Путин также прокомментировал ситуацию на незалежной. Он сказал, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами. По его мнению, пока на Украине у власти стоит «партия войны», война будет продолжаться.

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