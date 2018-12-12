2018-12-12T15:42:00+03:00
Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве

Визуальный осмотр признаков насильственной смерти не выявил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают правоохранителиНа месте инцидента работают правоохранителиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На одной из подземных парковок жилого дома на севере Москвы были обнаружены тела двух мужчин. В настоящий момент следственные органы занимаются выяснением причин их смерти. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

При этом она не стала раскрывать личности погибших.

"Сегодня утром в помещении туалетной комнаты подземного паркинга одного из жилых домов по улице Базовская обнаружены тела двух мужчин 1980 и 1986 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По имеющимся в ее распоряжении сведениям, при визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти выявлено не было. На месте инцидента продолжают работать следователи. В рамках установления точной причины смерти мужчин будут проведены судебно-медицинские экспертизы, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года столичные правоохранители нашли два чемодана с телами девушек внутри. У обеих погибших не было зафиксировано каких-либо видимых повреждений.

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