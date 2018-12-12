СЕГОДНЯ 15:32 2018-12-12T15:32:04+03:00

Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пассажирский самолет авиакомпании Bulgaria Air совершил экстренную посадку в Вене. На борту находился вице-премьер Болгарии и министр обороны Красимира Каракачанова. Об этом сообщает телеканал Nova TV.

Согласно опубликованным данным, рейс прервали из-за повреждения стекла в кабине пилотов. В результате происшествия никто не пострадал.

«Самолет летел из Софии в Брюссель, когда командир сообщил о необходимости экстренной посадки из-за повреждения стекла в кабине пилотов», - передает телеканал.

Посадка была выполнена профессионально и не привела к панике пассажиров. Указано, что на борту находились еще несколько высокопоставленных чиновников и десятки обычных пассажиров.

На данный момент в Вену направлен резервный борт. Напомним, что ранее в Кельне экстренно сел самолет канцлера Германии Ангелы Меркель. Посадка была произведена из-за проблем с электроникой.