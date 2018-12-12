Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма

СЕГОДНЯ 15:36 2018-12-12T16:04:43+03:00

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В одном из храмов украинского села Винятинцы Тернопольской области произошла массовая драка с участием прихожан и священников двух неканонических церквей - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Протоирей Иоанн Бойко вел службу, когда в здание попытался войти представитель паствы Филорета архиепископ Тихон, который хотел зачитать указ о запрете подобный деятельности. В результате сами верующие перекрыли мужчине вход в храм, однако ему все же удалось туда проникнуть.

Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих.

Тихон начал зачитывать указ о запрете на проведение служб, и когда Иоанн Бойко попытался помешать ему - завязалась массовая драка. Люди толкали друг друга, роняли подсвечники, маленькие дети вынуждены были прятаться за лавками.

Столкновение привело к тому, что протоирей Иоанн получил сотрясение головного мозга. Также у него сломано несколько ребер - тяжесть травм все еще уточняется. В связи со случившимся представитель УАПЦ уже обратился с соответствующим заявлением в полицию. О том, пострадал ли в результате "набега" архиепископ Тихон неизвестно, передает портал "20 минут".

Стоит напомнить, что в октябре этого года Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию украинской церкви и снять анафему с глав двух раскольнических объединений. Об этом писал сайт kp.ru.