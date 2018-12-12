Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии

12 Дек. 15:47 2018-12-12T15:47:22+03:00

Переговоры были посещены настройки связи между авиабазой Хмеймим и израильским командным центром ВВС

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Военные России и Израиля провели в Москве встречу, посвященную ситуации в Сирии. Стороны обсудили функционирование прямого канала связи между командным центром ВВС Израиля и авиабазой Хмеймим.

Как сообщает Минобороны, в ходе заседания были подняты вопросы предотвращения опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским военнослужащим.

«Достигнута договоренность о продолжении контактов», - приводит ТАСС данные Министерства обороны России.

От российской стороны участие во встрече принял заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин. Возглавлял израильскую делегацию начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.

Напомним, что ранее российско-израильские переговоры состоялись между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Политики затронули ситуации в Ливане и Сирии, а также почерпнули необходимость совершенствования взаимодействия между странами по военной линии. Стоит отметить, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.