ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-12T16:00:51+03:00

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ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем - до 32,965 миллиона баррелей в сутки. Такие данные указаны в декабрьском докладе организации.

В значительной степени добыча нефти выросла в Саудовской Аравии (на 377 тысяч баррелей в сутки), ОАЭ (на 71 тыс.) и Кувейте (на 45 тыс.). В Иране (на 380 тысяч баррелей в сутки), Венесуэле (на 52 тыс.), Нигерии (на 30 тыс.) и Ираке (на 23 тыс.), напротив, снизилась.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 5 по 7 декабря в Вене проходили переговоры о судьбе нефтяного рынка, в ходе которого странам ОПЕК+ удалось договориться о сокращении в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о том, что решение снизить добычу черного золота сохранит стабильность на мировых рынках.