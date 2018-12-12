2018-12-12T16:14:49+03:00
Умные вещи

Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов

Сотрудник Мартин Трипп рассказывал прессе об отвратительном производственном процессе на заводе в Рино
Алена Басавина
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Tesla накажет бывшего сотрудника за длинный языкTesla накажет бывшего сотрудника за длинный языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Tesla подала иск в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческих секретов и предоставлении СМИ ложных данных. С работника Мартина Триппа хотят взыскать больше $167 млн.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы, бывший сотрудник не раз передавал прессе данные о производственном процессе на фабрике в Рино. Он утверждал, что работа там налажена отвратительно.

Также он заявлял, что в электромобили Model 3 устанавливают поврежденные электробатареи, создавая высокий риск аварий.

Напомним, что летом в СМИ было опубликовано письмо генерального директора Tesla Илона Маска. В нем отмечалось, что один из сотрудников занимается «масштабным саботажем».

По его словам, нарушитель вносил изменения в программный код операционной системы сборочного конвейера и передавал информацию третьим лицам. Маск не исключал, что сотрудник действовал в интересах конкурентов.

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