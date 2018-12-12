Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
Компания Tesla подала иск в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческих секретов и предоставлении СМИ ложных данных. С работника Мартина Триппа хотят взыскать больше $167 млн.
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы, бывший сотрудник не раз передавал прессе данные о производственном процессе на фабрике в Рино. Он утверждал, что работа там налажена отвратительно.
Также он заявлял, что в электромобили Model 3 устанавливают поврежденные электробатареи, создавая высокий риск аварий.
Напомним, что летом в СМИ было опубликовано письмо генерального директора Tesla Илона Маска. В нем отмечалось, что один из сотрудников занимается «масштабным саботажем».
По его словам, нарушитель вносил изменения в программный код операционной системы сборочного конвейера и передавал информацию третьим лицам. Маск не исключал, что сотрудник действовал в интересах конкурентов.