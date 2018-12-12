2018-12-12T16:14:49+03:00
Умные вещи

Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов

Сотрудник Мартин Трипп рассказывал прессе об отвратительном производственном процессе на заводе в Рино
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Tesla накажет бывшего сотрудника за длинный языкTesla накажет бывшего сотрудника за длинный языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Компания Tesla подала иск в суд на бывшего сотрудника за разглашение коммерческих секретов и предоставлении СМИ ложных данных. С работника Мартина Триппа хотят взыскать больше $167 млн.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на судебные материалы, бывший сотрудник не раз передавал прессе данные о производственном процессе на фабрике в Рино. Он утверждал, что работа там налажена отвратительно.

Также он заявлял, что в электромобили Model 3 устанавливают поврежденные электробатареи, создавая высокий риск аварий.

Напомним, что летом в СМИ было опубликовано письмо генерального директора Tesla Илона Маска. В нем отмечалось, что один из сотрудников занимается «масштабным саботажем».

По его словам, нарушитель вносил изменения в программный код операционной системы сборочного конвейера и передавал информацию третьим лицам. Маск не исключал, что сотрудник действовал в интересах конкурентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России