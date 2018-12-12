2018-12-12T16:31:01+03:00
Звезды

Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе

Кинокартину, посвященную международному трибуналу, представят к 75-летию окончания Второй мировой войны
Алена Басавина
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В России снимут фильм про Нюрнбергский процессВ России снимут фильм про Нюрнбергский процессФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские режиссер совместно с зарубежными коллегами снимут фильм о Нюрнбергском процессе. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Кинокартину планируют представить во время празднования 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Нам кажется, что одним из элементов празднования 75-летия могла бы стать премьера фильма «Нюрнберг», посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы», - сказал Мединский.

По его словам, к съемкам предлагают привлечь зарубежных актеров и специалистов из стран-участниц Нюрнбергского процесса. На сегодняшний день тема международного трибунала «полностью приватизирована США», поэтому роль Советского Союза там практически не отражается.

Напомним, что Нюрнбергский процесс — международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, который был размещен в нюрнбергском Дворце юстиции.

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