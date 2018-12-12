2018-12-12T17:04:41+03:00
Политика

В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что детали будущих переговоров пока не разглашаются
Алена Басавина
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Стало известно время новых переговоров "Нормандской четверки"Стало известно время новых переговоров "Нормандской четверки"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Берлине прошла встреча помощников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) по вопросу снятия напряженности в Азовском море. Об этом рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"На наш взгляд, нужны диалог и деэскалация, чтобы избежать нового обострения. Именно этой цели служила вчерашняя встреча в нормандском формате", - приводит ТАСС слова Зайберта.

По его словам, разговор между советниками планируется продолжить в январе. Он заявил, что детали переговоров стороны договорились не разглашать

Известно, что Россию представлял помощник президента России Владислав Сурков. От Германии присутствовал советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Ян Хеккер.

Напомним, что Нормандский формат переговоров по Украине существует с 2014 года.

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