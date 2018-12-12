2018-12-12T17:31:38+03:00
В мире

Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование по деятельности Трампа

Следствие проверит информацию о возможных предпринимательских махинациях американского лидера
Сакина НУРИЕВА
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Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование относительно деятельности президента США Дональда Трампа.Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование относительно деятельности президента США Дональда Трампа.Фото: REUTERS
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Избранная генеральная прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о своем намерении начать разбирательство относительно деятельности президента США Дональда Трампа, его семьи и «каждого из его окружения», кто мог нарушить закон.

Об этом сообщил телеканал NBC.

«Мы воспользуемся каждой отраслью права, чтобы расследовать действия Трампа и все его предпринимательские операции, а также его семьи», — подчеркнула Джеймс.

Нью-йорская прокуратура будет исследовать возможные махинации Трампа, связанные с его недвижимым имуществом в городе, встреча его сторонников с россиянами в 2016 году, а также «полученные Трампом государственные субсидии».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не намерен прекращать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Мюллер, в свою очередь, попросил суд не сажать экс-помощника президента Майкла Флинна в тюрьму.

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