2018-12-12T18:02:11+03:00
В мире

Хейли: нужно вести серьёзный разговор с Саудовской Аравией по делу Хашкаджи

Вашингтон намерен показать Эр-Рияду, что преступление не сойдет ему с рук
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией относительно убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. С такой речью она выступила на программе Today.

«Нам нужно вести серьёзный и жёсткий разговор с Саудовской Аравией, мы должны дать им понять, что не спустим им это с рук и не освободим от ответственности, что они не должны делать подобное снова», — заявила Хейли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп, напротив, сообщил, что Вашингтон продолжит сотрудничества с Эр-Риядом, несмотря на убийство саудовского журналиста, обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Он также высказался о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог заранее знать об убийстве журналиста.

Позже Генпрокуратура королевтсва признала, что приказ об убийстве Хашкаджи отдал глава группы, сформированной с целью вернуть переехавшего жить в США корреспондента на родину.

Кроме того, 15 ноября саудовская прокуратура заявила, что экс-заместитель Службы общей разведки Саудовской Аравии генерал Ахмед Асири и бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с журналистом, разведку и логистику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕС может продлить экономические санкции против России
Путин вручил госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность
В Баку прошла встреча представителей НАТО и Генштаба РФ
Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге
Путин встретился с Председателем Конституционного суда
Прокуратура Нью-Йорка намерена начать расследование по деятельности Трампа
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за оскорбление государственных символов в сети
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма