2018-12-12T18:02:11+03:00
В мире

Хейли: нужно вести серьёзный разговор с Саудовской Аравией по делу Хашкаджи

Вашингтон намерен показать Эр-Рияду, что преступление не сойдет ему с рук
Сакина НУРИЕВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.Фото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует вести жёсткий разговор с Саудовской Аравией относительно убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. С такой речью она выступила на программе Today.

«Нам нужно вести серьёзный и жёсткий разговор с Саудовской Аравией, мы должны дать им понять, что не спустим им это с рук и не освободим от ответственности, что они не должны делать подобное снова», — заявила Хейли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп, напротив, сообщил, что Вашингтон продолжит сотрудничества с Эр-Риядом, несмотря на убийство саудовского журналиста, обозревателя The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Он также высказался о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд мог заранее знать об убийстве журналиста.

Позже Генпрокуратура королевтсва признала, что приказ об убийстве Хашкаджи отдал глава группы, сформированной с целью вернуть переехавшего жить в США корреспондента на родину.

Кроме того, 15 ноября саудовская прокуратура заявила, что экс-заместитель Службы общей разведки Саудовской Аравии генерал Ахмед Асири и бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани стали инициаторами создания группы из 15 человек, которая отвечала за переговоры с журналистом, разведку и логистику.

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