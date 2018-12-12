2018-12-12T17:59:58+03:00
Политика

Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге

Президент США назвал инцидент ужасным террористическим нападением
Алена Басавина
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Трамп прокомментировал стрельбу во ФранцииТрамп прокомментировал стрельбу во ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Комментарий он написал на своей странице в Twitter.

«Еще одно ужасное террористическое нападение во Франции. Мы собираемся еще сильнее укрепить наши границы», - указал президент США. По его словам, лидеры обеих палат Конгресса США Чак Шумер и Нэнси Пелоси должны одобрить дополнительную защиту на границе.

Напомним, что в минувший вторник 29-летний житель Страсбурга Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим на площади Бройль. В результате нападения три человека погибли и еще 13 пострадали.

Поиски скрывшегося преступника на данный момент ведут сотни полицейских. Личность стрелка уже установлена. Ранее правоохранители задержали его брата.

Во Франции введен усиленный пограничный контроль. В Страсбурге объявлен траур.

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