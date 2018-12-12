Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге
Американский лидер Дональд Трамп высказал своё мнение по поводу стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. Комментарий он написал на своей странице в Twitter.
«Еще одно ужасное террористическое нападение во Франции. Мы собираемся еще сильнее укрепить наши границы», - указал президент США. По его словам, лидеры обеих палат Конгресса США Чак Шумер и Нэнси Пелоси должны одобрить дополнительную защиту на границе.
Напомним, что в минувший вторник 29-летний житель Страсбурга Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим на площади Бройль. В результате нападения три человека погибли и еще 13 пострадали.
Поиски скрывшегося преступника на данный момент ведут сотни полицейских. Личность стрелка уже установлена. Ранее правоохранители задержали его брата.
Во Франции введен усиленный пограничный контроль. В Страсбурге объявлен траур.