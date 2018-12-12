2018-12-12T18:11:48+03:00
Политика

В Баку прошла встреча представителей НАТО и Генштаба РФ

Стороны обсудили усиление военного присутствия альянса возле российских границ
Алена Басавина
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В Баку прошла встреча представителей Генштаба РФ и НАТОВ Баку прошла встреча представителей Генштаба РФ и НАТОФото: Министерство обороны РФ
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Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации встретился с верховным главнокомандующим НАТО Кертисом Скапарротти. Переговоры военачальников прошли в Баку.

Как сообщает Министерство обороны России, стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности. Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО возле российских границ.

По его мнению, такое положение дел не способствует снижению напряженности.

Также участники встречи проинформировали друг друга о планах на 2019 год по проведению наиболее крупных мероприятий оперативной подготовки.

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