Путин вручил госпремии за правозащитную и благотворительную деятельность

12 Дек. 18:28 2018-12-12T18:28:09+03:00

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В Кремле состоялось торжественное вручение государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Владимир Путин наградил за достижения в области правозащиты председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева. Премию за благотворительность получил глава фонда помощи тяжелобольным детям и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер.

«Ваши достижения, дорогие друзья, вновь и вновь напоминают нам о том, какой мощной, действенной силой способны быть милосердие, отзывчивость, сострадание. Как безгранично много может сделать человек, движимый искренним желанием помочь другим, отстоять правду и справедливость» - сказал на церемонии глава государства.

Напомним, что указ о присуждении премий Владимир Путин подписал еще в начале декабря. Всего в 2018 году на соискание премии выдвигалось 19 кандидатов по правозащите и 33 кандидата по благотворительности.

Денежный размер премии составляет 2,5 миллиона рублей.