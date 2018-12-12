ЕС может продлить экономические санкции против России
Лидеры Евросоюза в ходе саммита 13-14 декабря могут продлить экономические санкции против России. Ограничения, срок действия которых завершается в январе, могут продлить еще на полгода.
Информацию о возможном продлении сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя в Евросоюзе.
«Думаю, что ключевым сообщением по России будет решение продлить санкции на шесть месяцев», - сказал источник. По его словам, вопрос о санкциях вновь поднимут после отчета канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по реализации Минских соглашений.
Напомним, что санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.
Срок действия очередного пакета экономических санкций заканчивается 31 января 2019 года.