Туктамышеву госпитализировали из-за воспаления легких

СЕГОДНЯ 19:03 2018-12-12T19:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсменка Елизавета Туктамышева попала в больницу. Причиной госпитализации стало воспаление легких.

Как рассказал ТАСС тренер фигуристки Алексей Мишин, лечение девушки продлиться две недели. «Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», - сказал он.

Известно, что из-за болезни Туктамышева пропустит чемпионат России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. По его итогам будет проходить отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира. Однако спортсменку могут взять туда по решению тренерского совета.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года и чемпионка Европы 2015 года. Заслуженный мастер спорта России.