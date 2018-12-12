2018-12-12T19:03:26+03:00
Спорт

Туктамышеву госпитализировали из-за воспаления легких

Российской фигуристке придется пропустить чемпионат России
Алена Басавина
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Туктамышева попала в больницуТуктамышева попала в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спортсменка Елизавета Туктамышева попала в больницу. Причиной госпитализации стало воспаление легких.

Как рассказал ТАСС тренер фигуристки Алексей Мишин, лечение девушки продлиться две недели. «Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», - сказал он.

Известно, что из-за болезни Туктамышева пропустит чемпионат России, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. По его итогам будет проходить отбор в сборную России на чемпионаты Европы и мира. Однако спортсменку могут взять туда по решению тренерского совета.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года и чемпионка Европы 2015 года. Заслуженный мастер спорта России.

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