Командир украинского катера «Бердянск» отказался от дачи показаний

СЕГОДНЯ 19:29 2018-12-12T19:29:02+03:00

Арестованный моряк заявил, что будет молчать, пока не отпустят его подчиненных

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Командир катера «Бердянск» ВМС Украины Рома Мокряк отказался давать показания по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

Арестованный моряк не хочет ничего говорить, пока не освободят его подчиненных. По его словам, экипаж не может быть привлечен к ответственности, поскольку исполнял его приказы.

«Как командир он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», - пишет Новиков на своей странице в Facebook.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию и нарушили правила прохождения государственной границы. В результате пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.