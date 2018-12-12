2018-12-12T19:52:11+03:00
Политика

Появилось видео вертикального взлета МиГ-35

На кадрах видно, как истребитель совершает подъем в режиме форсажа [видео]
Алена Басавина
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МиГ-35 поднимается почти вертикально Фото: РСК "МиГ"МиГ-35 поднимается почти вертикально Фото: РСК "МиГ"
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В сети появилась видеозапись взлета истребителя поколения 4++ МиГ-35. В режиме форсажа. Военное воздушное судно движется практически вертикально.

Известно, что осуществить маневр удалось благодаря тяговооруженности в 1,09кгс/кг. Это больше, чем вес самого самолета.

Миг-35 осуществляет вертикальный взлет.

Напомним, что ранее глава российской самолетостроительной корпорации МиГ Илья Тарасенко заявил, что необходимые испытания истребителя будут завершены в 2019 году.

По его словам, производство новых самолетов идет с опережением графика. Контракт на поставку воздушной военной техники был подписан форуме «Армия-2018» 22 августа.

Отметим, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 является продолжением самолетом МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Он был представлен на международной презентации в январе 2017 года.

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