2018-12-12T20:00:38+03:00
Общество

В «Домодедово» появятся алкорамки

Персонал аэропорта будут проверять на трезвость
Алена Басавина
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В Домодедово поставят алкорамкиВ Домодедово поставят алкорамкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аэропорт «Домодедово» планирует установить специальные рамки для бесконтактной проверки на алкогольное опьянение. Стоимость устройств составляет 3,4 млн рублей.

Как сообщает Интерфакс, поставка алкорамок запланирована на сентябрь 2019 года. Детекторы будут предназначены для проверки сотрудников аэропорта перед входом в контролируемую зону.

Известно, что некоторые категории сотрудников аэропорта «Домодедово» ежедневно проходят тесты на содержание алкоголя в крови. Такая процедура предусмотрена законом. К примеру, проверяют на трезвость водителей.

«Кроме того, для некоторых категорий должностей в аэропорту введен сменный медосмотр»,, - указывает пресс-служба аэропорта.

В этот список входят сотрудники аэродрома, специалисты по обслуживанию пассажиров, работники, доставляющие бортовое питание и топливо.

Также им регулярно измеряют давление, проверяют общее состояние здоровья.

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