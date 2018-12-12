США призвали ООН ввести санкции против Ирана
США намерены добиться восстановления санкций против программы создания баллистических ракет в Иране. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на заседании Совета Безопасности ООН.
По мнению американского политика, Иран продолжает разжигание конфликтов в Сирии и Йемене. По этой причине ООН не должен вознаграждать страну отменой эмбарго.
«Мы также призываем Совет Безопасности ООН ввести меры по инспекции и по перехвату судов в портах и в открытом море с тем, чтобы помешать Ирану обходить действующие ограничения», - приводит ТАСС слова Помпео.
Напомним, что ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что испытания баллистических ракет в Иране нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Тегерану развивать данную область.
Однако позже министр иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми ответил, что ракетная программа носит исключительно оборонительный характер.