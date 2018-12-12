2018-12-12T20:13:04+03:00
Политика

США призвали ООН ввести санкции против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео выступает против ракетной программы
Алена Басавина
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США призвали ООН ввести санкции против ИранаСША призвали ООН ввести санкции против ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США намерены добиться восстановления санкций против программы создания баллистических ракет в Иране. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на заседании Совета Безопасности ООН.

По мнению американского политика, Иран продолжает разжигание конфликтов в Сирии и Йемене. По этой причине ООН не должен вознаграждать страну отменой эмбарго.

«Мы также призываем Совет Безопасности ООН ввести меры по инспекции и по перехвату судов в портах и в открытом море с тем, чтобы помешать Ирану обходить действующие ограничения», - приводит ТАСС слова Помпео.

Напомним, что ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что испытания баллистических ракет в Иране нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Тегерану развивать данную область.

Однако позже министр иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми ответил, что ракетная программа носит исключительно оборонительный характер.

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