Мадуро заявил, что к попытке переворота в Венесуэле причастен Болтон

12 Дек. 21:43 2018-12-12T21:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о причастности советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке государственного переворота в республике. Трансляция речи президента опубликована на его странице в Facebook.

«Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства», - сказал Мадуро. По его словам, соучастником плана является президент Колумбии Иван Дуке.

Напомним, что покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне, с которой выступал глава государства, были направлены несколько дронов с взрывчаткой. В результате атаки ранения получили семеро гвардейцев, однако сам президент не пострадал

МИД России позже осудил попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Национальное движение фланелевые солдаты».