2018-12-12T22:25:06+03:00
Общество

На востоке Москвы полыхает склад

На улице Сокольнический Вал загорелось двухэтажное здание площадью в 200 кв.м
Алена Басавина
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В Москве горит складВ Москве горит складФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве произошло возгорание складского помещения по адресу Сокольнический Вал, д. 1Л. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Известно, что данные о пожаре поступили в пульт диспетчерской около 20:12. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажный склад площадью 200 кв.м.

На месте происшествия уже работают пожарные бригады. Также проводится замер окружающего воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало.

По данным ТАСС, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложняется тем, что над зданием проходит линия высоковольтных проводов. Однако угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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