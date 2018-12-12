На востоке Москвы полыхает склад
В Москве произошло возгорание складского помещения по адресу Сокольнический Вал, д. 1Л. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Известно, что данные о пожаре поступили в пульт диспетчерской около 20:12. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажный склад площадью 200 кв.м.
На месте происшествия уже работают пожарные бригады. Также проводится замер окружающего воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало.
По данным ТАСС, пожару присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложняется тем, что над зданием проходит линия высоковольтных проводов. Однако угрозы распространения огня на соседние здания нет.