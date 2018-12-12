Полиция Франции опубликовала фото устроившего теракт в Страсбурге

12 Дек. 23:15 2018-12-12T23:22:59+03:00

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Полиция Франции в своих официальных аккаунтах в соцсетях и на интернет-страницах опубликовала фотографию Шерифа Шекатта, подозреваемого в совершении теракта центре Страсбурга 11 декабря. Правоохранители просят граждан сообщить его местонахождение, если оно им известно.

Обращение опубликовано на трех языках - немецком, английском и французском. В нем есть и словесное описание преступника. Шекатту 29 лет, его рост 180 см, короткие черные волосы, смуглая кожа, может носить бороду. На голове имеется родимое пятно.

Полиция распространила обращение с фотографией и описанием преступникаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Также граждан предупреждают, что это опасный и жестокий преступник, к которому не следует приближаться и, ни в коем случае, не пытаться задержать его самостоятельно, говорится в Тwitter французской полиции.

Напомним, как ипсал сайт "КП", Шекатт открыл огонь по рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Полиция официально пподтвердила данные о трех погибших и 13 раненых. Причем восемь из них в критическом состоянии.