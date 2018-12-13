2018-12-13T00:34:56+03:00
Политика

Российские Ту-160 провели в небе над Карибским морем 10 часов

Летчики ВКС России и ВВС Венесуэлы выполнили совместные полеты
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские Ту-160 провели учебный полет над Карибским моремРоссийские Ту-160 провели учебный полет над Карибским моремФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили учебный полет в небе над Карибским морем, который длился около десяти часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Маневры проходили в ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла.

"На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации”, - уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские и венесуэльские летчики отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 10 декабря совершили посадку в Венесуэле. А 12 декабря российские и венесуэльские экипажи военных самолетов провели совместные занятия по подготовке пилотов и авиационной техники к выполнению полетов в районе аэропорта Майкетия Венесуэлы

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