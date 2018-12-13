Российские Ту-160 провели в небе над Карибским морем 10 часов

СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-13T00:00:09+03:00

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили учебный полет в небе над Карибским морем, который длился около десяти часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Маневры проходили в ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла.

"На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации”, - уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские и венесуэльские летчики отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий.