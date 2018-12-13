2018-12-13T00:00:09+03:00
Политика

Российские Ту-160 провели в небе над Карибским морем 10 часов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили учебный полет в небе над Карибским морем, который длился около десяти часов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Маневры проходили в ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла.

"На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации”, - уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские и венесуэльские летчики отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Источник сообщил о выдворении из РФ “пропавшей” украинской журналистки
Гендиректор WADA назвал аудит шагом к восстановлению доверия к РУСАДА
Полиция Франции опубликовала фото устроившего теракт в Страсбурге
Европарламент отверг проект «Северный поток-2»
На востоке Москвы полыхает склад
Американец под видом инопланетянина 40 лет похищал людей для сексуальных опытов
Мадуро заявил, что к попытке переворота в Венесуэле причастен Болтон
Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики в целях просвещения
Бывшего юриста Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией
«Спартак» не подтвердил данные о задержании Жиго
США призвали ООН ввести санкции против Ирана
В «Домодедово» появятся алкорамки
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35
Командир украинского катера «Бердянск» отказался от дачи показаний