Туроператор “Жемчужная река” не сможет вернуть деньги клиентам

СЕГОДНЯ 01:23 2018-12-13T01:23:22+03:00

Российские туристы в Китае не могут вернуться домой Фото: СОЦСЕТИ

Страховые фонды компании составляют все 10 миллионов рублей, а пострадавших туристов около 10 тысяч

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Туроператор “Жемчужная река” не сможет вернуть деньги своим клиентам, которые собирались воспользоваться его путевками. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, “Жемчужная река” официально заявила в “Турпомощь” о том, что порядка пяти тысяч человек купили ее туры, но не смогут ими воспользоваться.

"Жемчужная река" все время дает противоречивые сведения. Учитывая глубину продаж до весны 2019 года, члены наблюдательного совета "Турпомощи" предположили, что таких туристов будет гораздо больше. Вероятно, речь идет о 10-15 тысячах человек", - сказала Тюрина, передает РИА Новости.

Она уточнила, что страховые фонды туроператора составляют 10 миллионов рублей. Этой суммы, не достаточно.

Ранее стало известно, что Ростуризм 12 декабря исключил "Жемчужную реку" из единого федерального реестра туроператоров. Напомним, сайт kp.ru сообщал, что компания продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

Несколько недель назад клиенты туроператора отправились на остров Хайнань. Пять дней россияне не могут вернуться домой из-за отсутствующих обратных билетов. В настоящее время на острове находится 1533 туриста.