2018-12-13T01:44:45+03:00
Происшествия

Один человек убит во время стрельбы в центре Афин

Жертву застрелили возле кафе на улице Критис
Юлия ДИВЕЕВА
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В Афинах полиция разыскивает человека, открывшего стрельбу в кафеВ Афинах полиция разыскивает человека, открывшего стрельбу в кафеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столице Греции один человек был убит 12 декабря во время стрельбы в центре города. Об этом сообщили в полиции Афин.

Инцидент произошел у кафе на улице Критис близ центральной афинской площади Омония. Неизвестный с пистолетом в руке зашел внутрь заведения, поднял оружие и выстрелил в жертву около пяти раз.

Сообщается, что он попал убитому в голову. После этого нападавший вышел и скрылся с места преступления на мотоцикле, пишет портал News Bomb.

Погибший являлся уроженцем Албании. Полиция допрашивает свидетелей происшествия. Также ведется розыск подозреваемого. Место преступления оцеплено, а улицы города прочесывают патрули. О острадавших не сообщается.

Напомним, накануне во французском городе Страсбурге три человека погибли, еще 13 пострадали от руки преступника, которого полиция подозревала в терроризме.

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