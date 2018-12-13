Один человек убит во время стрельбы в центре Афин

СЕГОДНЯ 01:44 2018-12-13T01:44:45+03:00

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В столице Греции один человек был убит 12 декабря во время стрельбы в центре города. Об этом сообщили в полиции Афин.

Инцидент произошел у кафе на улице Критис близ центральной афинской площади Омония. Неизвестный с пистолетом в руке зашел внутрь заведения, поднял оружие и выстрелил в жертву около пяти раз.

Сообщается, что он попал убитому в голову. После этого нападавший вышел и скрылся с места преступления на мотоцикле, пишет портал News Bomb.

Погибший являлся уроженцем Албании. Полиция допрашивает свидетелей происшествия. Также ведется розыск подозреваемого. Место преступления оцеплено, а улицы города прочесывают патрули. О острадавших не сообщается.

Напомним, накануне во французском городе Страсбурге три человека погибли, еще 13 пострадали от руки преступника, которого полиция подозревала в терроризме.