Мадуро распорядился вручить ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

СЕГОДНЯ 02:04 2018-12-13T02:04:59+03:00

Президент Боливарианской республики подчеркнул, что никто не может вмешиваться во внутренние дела страны

Изменить размер текста: A A

Министерству иностранных дел Венесуэлы поручено вызвать временного поверенного в делах США Джимми Сорти и вручить ему ультиматум Каракаса. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я дал поручение министру иностранных дел Хорхе Арреасе вызвать временного поверенного в делах США, мы передадим ему ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы", - подчеркнул глава государства в речи, которая была опубликована на его странице в Facebook.

Ранее сайт kp.ru цитировал заявление Мадуро, который обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке государственного переворота в республике. Глава государства выразил уверенность, что америкаснкий чиновник непосредственно занмешан в подготовке его убийства, а его соучастником назвал президента Колумбии Ивана Дуке.

Напомним, 4 августа 2018 года было совершено покушение на Николаса Мадуро. Во время военного парада в Каракасе к трибуне, с которой выступал глава государства, были направлены несколько дронов с взрывчаткой. В результате атаки ранения получили семеро гвардейцев, однако сам президент не пострадал