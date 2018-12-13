Мэй назвала своей главной целью обеспечение Brexit

13 Дек. 03:09 2018-12-13T03:09:48+03:00

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Обеспечение выхода Соединенного Королевства из Евросоюза является теперь главной целью для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом сама заявила сама лидер Консервативной партии после того, получила в ходе голосования поддержку правящего большинства в Парламенте.

"Вот наша обновленная миссия: обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого", - сказала Мэй.

Глава правительства заверила, что приложит все силы для поиска решения проблемы пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, передает ТАСС.

"Я поеду на саммит ЕС завтра и буду добиваться юридических и политических гарантий, которые снимут обеспокоенности, имеющиеся у членов парламента по этому вопросу", - пообещала она.

Также Мэй поблагодарила всех, кто не поддержал выражение ей вотума недоверия и проголосовал за нее, а также пообещала прислушаться ко всем своим коллегам.

Как писал сайт kp.ru, 12 декабря депутаты парламента от правящей Консервативной партии Великобритании провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия Терезе Мэй. В поддержку премьера проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117. Это означает, что Мэй оставется и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.