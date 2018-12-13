2018-12-13T05:13:09+03:00
В мире

Глава МИД Канады: Будущее финдиректора Huawei должен решать суд

В Оттаве снова подчеркнули, что в аресте Мэн Ваньчжоу по запросу США нет политической подоплеки
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Канады Христя ФриландГлава МИД Канады Христя ФриландФото: REUTERS
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Дальнейшую судьбу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу должен решать суд, а не политики. Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Мэн Ваньчжоу была задержана согласно существующему между Канадой и США договору об экстрадиции, и в этом нет никакой политической составляющей", - заверила она.

Министр настаивает на том, что Канада и США - правовые государства. Она призвала партнеров по договору об экстрадиции не пытаться политизировать юридические процессы. По словам Фриланд, она уже имела возможность обсудить эту ситуацию с госсекретарем США Майклом Помпео, которому указала, что Канада - правовое государство и будет четко следовать букве закона, передает телеканал СВС.

Накануне Верховноый суд Британской Колумбии принял решение выпустить Мэн Ваньчжоу из-под стражи под залог в 10 млн канадских долларов ($ 7,5 млн).

Как сообщал сайт "КП", полиция Канады 1 декабря по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя правления и финдиректором компании. Ее обвиняют в нарушении торговых санкций против Ирана.

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