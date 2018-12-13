2018-12-13T06:20:42+03:00
Общество

Рейс с туристами “Жемчужной реки” прибудет в Хабаровск 14 декабря

Из Китая в Россию смогут вернуться первые 40 пострадавших клиентов недобросовестного туроператора
Юлия ДИВЕЕВА
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Самолет авиакомпании "ИрАэро" вывезет в пятницу из Китая в Хабаровск около 40 застрявших там туристовСамолет авиакомпании "ИрАэро" вывезет в пятницу из Китая в Хабаровск около 40 застрявших там туристовФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Рейс авиакомпании "ИрАэро" с туристами, отдыхавшими в Китае по путевкам турфирмы “Жемчужная река”, прибудет в Хабаровск только вечером пятницы, 14 декабря. Об этом сообщили в справочной хабаровского аэропорта.

Там подтвердили, что самолет ожидался в четверг в 08:45 по местному времени (01:45 мск), но вылет перенесли. Теперь его ждут в Хабаровске в пятницу в 19:20 по местному времени (12:20 мск), передает ТАСС.

Этим рейсом с китайского острова Хайнань в Россию вернуться более 40 отдыхавших на острове клиентов недобросовестного туроператора, которые несколько дней не могли вылететь домой из-за отсутствия билетов на обратный рейс. В настоящее время на острове находится 1533 туриста.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что туроператор “Жемчужная река” не сможет вернуть деньги своим клиентам, которые собирались воспользоваться его путевками. От недобросовестности фирмы пострадали около 10 тысяч туристов, а страховые фонды туроператора составляют 10 миллионов рублей. Этой суммы, не достаточно.

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