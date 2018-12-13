В США стали опасаться применения Россией “мертвой руки”

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-13T07:26:11+03:00

Американские эксперты опасаются, что система “Периметр” могла стать еще более смертоносной в последние годы

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Выход США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) может подвигнуть Россию принять доктрину упреждающего ядерного удара, а это делает угрозу использования системы “Периметр” или как ее прозвали на Западе “мертвая рука” более реальной. Об этом пишет военно-аналитическое издание National Interest.

Автор статьи отмечает, что, как это ни парадоксально, СССР держал существование "оружия судного дня" в секрете от США. хотя именно это оружие должно было напугать американцев и предостеречь от нападения.

"И если Россия сейчас открыто обсуждает "Периметр", то для остальных это причина забеспокоиться", - пишет автор.

В статье упоминается интервью, опубликованное в российских СМИ, высокопоставленного военного чиновника, котором тот сообщил, что “Периметр “не только существует до сих пор в рабочем состоянии, но и был усовершенствован. А значит “мертвая рука” может оказаться еще более смертоносной, делает вывод издание.

Напомним, в марте этого года об "оружии судного дня" вспомнила британская Daily Star. В ней эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил что система "Периметр" вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны и является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны.

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