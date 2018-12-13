В здании московского Театра сатиры обнаружен труп мужчины

13 Дек. 07:25 2018-12-13T07:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В здании московского Театра сатиры на Триумфальной площади был обнаружен труп мужчины. Такую информацию предоставили в местных правоохранительных органах.

Известно, что речь идет о человеке 1970 года рождения, однако других данных о его личности не приводится.

"В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2 без признаков насильственной смерти", - передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в органах.

Сотрудники правоохранительных органов проводятся проверку по факту случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 12 декабря, тела еще двух мужчин были обнаружены в туалете подземной парковки одного из жилых домов Москвы. Визуальный осмотр этих трупов также не выявил каких-либо признаков насильственной смерти.