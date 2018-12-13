Президенты США и Мексики обсудили вопросы миграции

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-13T08:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 12 декабря, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам лидер латиноамериканской страны.

Он подчеркнул, что обмен мнениями прошел в уважительной и доброжелательной манере.

"Мы обсудили тему миграции и возможность воплотить в жизнь совместную программу по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке и нашей стране", - написал Лопес Обрадор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что в настоящий момент на границе США и Мексики находится так называемый "караван" мигратов. Только в приюте для беженцев в Тихуане числится около 5,6 тысячи человек, всего же по стране их насчитывается более 8,2 тысячи.

Сайт kp.ru писал о том, что мигранты периодически принимают попытки прорыва через американскую границу. При этом сотрудники погранслужбы США применяют против них слезоточивый газ и резиновые пули.