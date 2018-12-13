Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-13T08:43:23+03:00

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Сезон новогодних подарков открыт, а это значит, что родители сметают с полок в магазинах кукол, сладости, машинки. А между тем, ценник на игрушки с начала декабря вырос на 10-15 процентов. Такие данные приводит оператор фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД». Сладкие подарки подорожали еще больше, они прибавили в цене 24 процента.

Средний чек из детских магазинов сейчас составляет 1060 рублей, а эксперты предупреждают, что дальше будет еще дороже, так как активность покупателей перед праздниками всегда растет.

Например, самая популярна игрушка – кукла-сюрприз в шарике подорожала на 17% - 980 рублей, а снежколепы на 10% — чек повысился до 290 рублей.

Расходы на сладости к Новому году бьют по карману сильнее всего. 500 граммов конфет в текстильной сумке с символом нового года теперь дороже на 24% - 650 рублей, а подарок в жесткой тубе весом в 350 граммов обойдется в 290 рублей.

- Статистика говорит не о повышении цен, а об увеличении трат. Люди стали более рационально расходовать средства, участвовать в распродажах и акциях, что дает возможность на сэкономленные средства совершать крупные покупки, - говорит газете «Известия» директор по работе с клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов.

Ранее Роспотребнадзор дал совет потребителям, как выбрать сладкие подарки для детей к новому году.