2018-12-13T09:02:58+03:00
Общество

Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер

Новое приложение позволяет пользователям общаться, не называя своих данных. Система не хранит никакой информации о человеке
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Новое приложение позволит общаться анонимноНовое приложение позволит общаться анонимно
Изменить размер текста:

В России появилось новое мобильное приложение, которое позволяет общаться анонимно. Программа не хранит никаких личных данных о пользователях, сразу после регистрации она удаляет номер телефона, который указал человек.

Автором идеи стал бывший создатель социальной сети «ВКонтакте» Олег Илларионов. На его счету Snapster и Vinci, а теперь и мобильно приложение FaceCat.

Разработка гарантирует пользователям полную анонимность, подчеркивает автор идеи. В новом мессенджере нельзя связать аккаунт и реального человека, это позволит пользователям не бояться высказывать свои мысли, проблема анонимности решена.

Для поиска друзей программа предлагает использовать зашифрованные хэш-функции. На аватар не надо ставить собственное фото, приложение само подберет виртуального персонажа для аккаунта. Ник создать можно, но тоже не обязательно.

Приложение разрешает создавать общие темы, которые будут видны друзьям и людям неподалеку. Кстати, можно включить «режим котов», тогда личные контакты и друзей невозможно будет отследить, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства
Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами
Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре
Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов
Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры
Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента
Истребитель ВВС США упал в океан во время учений на Гавайях
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Турции
Президенты США и Мексики обсудили вопросы миграции
В здании московского Театра сатиры обнаружен труп мужчины
В США стали опасаться применения Россией “мертвой руки”
В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана
ГИБДД ввела мораторий на новые изменения в правила дорожного движения
Погода в Москве на 13 декабря 2018 года: в городе похолодает на пару градусов
Пентагон назвал недопустимыми односторонние действия Турции в Сирии
Фильм “Нюрнберг” будет основан на ранее неизвестных документах
Рейс с туристами “Жемчужной реки” прибудет в Хабаровск 14 декабря
В США россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику
Глава МИД Канады: Будущее финдиректора Huawei должен решать суд
Полиция Австрии не может подтвердить, что российским биатлонистам предъявили обвинения
Командир еще одного украинского судна отказался давать показания
Посольство РФ в Австрии разберется в ситуации с российскими биатлонистами
Сенатор США признал отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией
Мэй назвала своей главной целью обеспечение Brexit
Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево