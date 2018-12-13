Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер

13 Дек. 09:02 2018-12-13T09:02:58+03:00

Новое приложение позволяет пользователям общаться, не называя своих данных. Система не хранит никакой информации о человеке

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В России появилось новое мобильное приложение, которое позволяет общаться анонимно. Программа не хранит никаких личных данных о пользователях, сразу после регистрации она удаляет номер телефона, который указал человек.

Автором идеи стал бывший создатель социальной сети «ВКонтакте» Олег Илларионов. На его счету Snapster и Vinci, а теперь и мобильно приложение FaceCat.

Разработка гарантирует пользователям полную анонимность, подчеркивает автор идеи. В новом мессенджере нельзя связать аккаунт и реального человека, это позволит пользователям не бояться высказывать свои мысли, проблема анонимности решена.

Для поиска друзей программа предлагает использовать зашифрованные хэш-функции. На аватар не надо ставить собственное фото, приложение само подберет виртуального персонажа для аккаунта. Ник создать можно, но тоже не обязательно.

Приложение разрешает создавать общие темы, которые будут видны друзьям и людям неподалеку. Кстати, можно включить «режим котов», тогда личные контакты и друзей невозможно будет отследить, сообщает телеканал «360».