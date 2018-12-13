Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры

13 Дек. 09:15 2018-12-13T09:15:28+03:00

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Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик пообещал защитить монахов, в случае если радикалы решат захватить Киево-Печерскую Лавру.

"Я встану на сторону монахов", — заверил спортсмен в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он сослался на высказывание своего духовника, который советует читать Библию и Евангелие всем тем, кто интересуется у него происходящим в сфере украинского православия.

"Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - подчеркнул Усик.

Напомним, что ситуация в православном мире обострилась после того, как раскольническая Украинская православная церковь Киевского Патриархата получила от Константинопольского Патриархата автокефалию. Таким образом у Киева появилась возможность обзавестись своей церковью, никак не связанной с Московским Патриархатом.

Тогда то и поползли первые слухи о планах радикалов пойти на захват приходов официальной церкви, передает сайт kp.ru.