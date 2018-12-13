Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Треть российских дорог не имеют асфальтового покрытия, грунтовка тянется на сотни тысяч километров, охватывая каждый регион. Выше всего процент таких дорог на Чукотке, причина этому погодные условия. В сильные морозы асфальт просто не выдерживает и лопается. Меньше всего грунтовки в Москве и Санкт-Петербурге, что вполне ожидаемо. Есть еще регионы, где процент таких дорог совсем невелик - это Мурманская область и Магадан. Причина в том, что количество отдаленных поселков там небольшое, поэтому дорожные сети в основном асфальтированные.
Подробными данными о состоянии дорог делится аналитическо-консалтинговое агентство «Регионы». Оказывается доля грунтовых дорог велика не только в труднодоступной местности, но и в густонаселенных районах. Их общая протяженность составляет 443,8 тыс. км, то есть 29,44 % от всех дорог страны.
Длиннее всего грунтовые дороги в Самарской области - 20,3 тыс.км, 54,7% от общей дорожной сети. Вторую строчку занимает Алтайский край -18,5 тыс. км, 33,2% дорог. Замыкает тройку лидеров Якутия 18 тыс. км, 60,3%.
В пятерку так же вошли Тверская область - 13,5 тыс. км, 39,3% и Волгоградская область -12 тыс. км, 42,5%, сообщает газета «Известия».