2018-12-13T09:19:59+03:00
Общество

Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия

Больше всего грунтовки на Чукотке, а меньше всего в Москве и Санкт-Петербурге
Ася РОМАНЧУК
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Две трети дорог в России имеют асфальтовое покрытиеДве трети дорог в России имеют асфальтовое покрытиеФото: REUTERS
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Треть российских дорог не имеют асфальтового покрытия, грунтовка тянется на сотни тысяч километров, охватывая каждый регион. Выше всего процент таких дорог на Чукотке, причина этому погодные условия. В сильные морозы асфальт просто не выдерживает и лопается. Меньше всего грунтовки в Москве и Санкт-Петербурге, что вполне ожидаемо. Есть еще регионы, где процент таких дорог совсем невелик - это Мурманская область и Магадан. Причина в том, что количество отдаленных поселков там небольшое, поэтому дорожные сети в основном асфальтированные.

Подробными данными о состоянии дорог делится аналитическо-консалтинговое агентство «Регионы». Оказывается доля грунтовых дорог велика не только в труднодоступной местности, но и в густонаселенных районах. Их общая протяженность составляет 443,8 тыс. км, то есть 29,44 % от всех дорог страны.

Длиннее всего грунтовые дороги в Самарской области - 20,3 тыс.км, 54,7% от общей дорожной сети. Вторую строчку занимает Алтайский край -18,5 тыс. км, 33,2% дорог. Замыкает тройку лидеров Якутия 18 тыс. км, 60,3%.

В пятерку так же вошли Тверская область - 13,5 тыс. км, 39,3% и Волгоградская область -12 тыс. км, 42,5%, сообщает газета «Известия».

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