Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами

13 Дек. 09:58 2018-12-13T09:58:36+03:00

В слизистых оболочках содержатся антимикробные вещества, которые способны потеснить химию в пищевой промышленности

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Российские ученые сделали уникальное открытие. На слизистых оболочках свиней содержатся антимикробные вещества, которые способны конкурировать с традиционным химическим консервантам, применяющимся в пищевой промышленности.

Авторы исследования из Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Российского научного фонда долгое время задавались вопросом, как можно хранить продукцию, не прибегая к консервантам. Ответ нашелся в ротовой полости животного.

Научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Елена Котенкова объясняет, что сегодня можно встретить продукцию, сделанную традиционным способом: соления, копчения, а можно с помощью химической промышленности – добавление в состав различных кислот.

Если питание для взрослых людей допускается в таком варианте, то вот еда для малышей и кормящих мам должна быть максимально безопасной. Применение консервантов

ограничено из-за риска возникновения аллергии и пищевой непереносимости.

Слизистые оболочки свиней постоянно контактируют с широким спектром разнообразных микроорганизмов и вирусов, в том числе патогенных. А это значит, что содержат высокую концентрацию веществ с антимикробным действием.

- Они находятся в гортани, на языке, губных и носовых полостях. Данные микроорганизмы можно будет включать в смеси консервантов натурального происхождения, биодобавки, вносимые в пищу, упаковку, - отмечают исследователи.

Получать продукт будет несложно - это отходы мясоперерабатывающей промышленности, а значит добавка будет дешевой и не скажется на цене конечного продукта.

А вот диетологи пока с опаской относятся к предложению ученых, подчеркивая, что добавка может стать причиной сильной аллергии, пишет газета «Известия».