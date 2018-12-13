2018-12-13T09:58:36+03:00
Наука

Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами

В слизистых оболочках содержатся антимикробные вещества, которые способны потеснить химию в пищевой промышленности
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Ученые нашли природный консервантУченые нашли природный консервантФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российские ученые сделали уникальное открытие. На слизистых оболочках свиней содержатся антимикробные вещества, которые способны конкурировать с традиционным химическим консервантам, применяющимся в пищевой промышленности.

Авторы исследования из Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Российского научного фонда долгое время задавались вопросом, как можно хранить продукцию, не прибегая к консервантам. Ответ нашелся в ротовой полости животного.

Научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Елена Котенкова объясняет, что сегодня можно встретить продукцию, сделанную традиционным способом: соления, копчения, а можно с помощью химической промышленности – добавление в состав различных кислот.

Если питание для взрослых людей допускается в таком варианте, то вот еда для малышей и кормящих мам должна быть максимально безопасной. Применение консервантов

ограничено из-за риска возникновения аллергии и пищевой непереносимости.

Слизистые оболочки свиней постоянно контактируют с широким спектром разнообразных микроорганизмов и вирусов, в том числе патогенных. А это значит, что содержат высокую концентрацию веществ с антимикробным действием.

- Они находятся в гортани, на языке, губных и носовых полостях. Данные микроорганизмы можно будет включать в смеси консервантов натурального происхождения, биодобавки, вносимые в пищу, упаковку, - отмечают исследователи.

Получать продукт будет несложно - это отходы мясоперерабатывающей промышленности, а значит добавка будет дешевой и не скажется на цене конечного продукта.

А вот диетологи пока с опаской относятся к предложению ученых, подчеркивая, что добавка может стать причиной сильной аллергии, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства
Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре
Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов
Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры
Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер
Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента
Истребитель ВВС США упал в океан во время учений на Гавайях
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Турции
Президенты США и Мексики обсудили вопросы миграции
В здании московского Театра сатиры обнаружен труп мужчины
В США стали опасаться применения Россией “мертвой руки”
В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана
ГИБДД ввела мораторий на новые изменения в правила дорожного движения
Погода в Москве на 13 декабря 2018 года: в городе похолодает на пару градусов
Пентагон назвал недопустимыми односторонние действия Турции в Сирии
Фильм “Нюрнберг” будет основан на ранее неизвестных документах
Рейс с туристами “Жемчужной реки” прибудет в Хабаровск 14 декабря
В США россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику
Глава МИД Канады: Будущее финдиректора Huawei должен решать суд
Полиция Австрии не может подтвердить, что российским биатлонистам предъявили обвинения
Командир еще одного украинского судна отказался давать показания
Посольство РФ в Австрии разберется в ситуации с российскими биатлонистами
Сенатор США признал отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией
Мэй назвала своей главной целью обеспечение Brexit
Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево