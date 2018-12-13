Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами
Российские ученые сделали уникальное открытие. На слизистых оболочках свиней содержатся антимикробные вещества, которые способны конкурировать с традиционным химическим консервантам, применяющимся в пищевой промышленности.
Авторы исследования из Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Российского научного фонда долгое время задавались вопросом, как можно хранить продукцию, не прибегая к консервантам. Ответ нашелся в ротовой полости животного.
Научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Елена Котенкова объясняет, что сегодня можно встретить продукцию, сделанную традиционным способом: соления, копчения, а можно с помощью химической промышленности – добавление в состав различных кислот.
Если питание для взрослых людей допускается в таком варианте, то вот еда для малышей и кормящих мам должна быть максимально безопасной. Применение консервантов
ограничено из-за риска возникновения аллергии и пищевой непереносимости.
Слизистые оболочки свиней постоянно контактируют с широким спектром разнообразных микроорганизмов и вирусов, в том числе патогенных. А это значит, что содержат высокую концентрацию веществ с антимикробным действием.
- Они находятся в гортани, на языке, губных и носовых полостях. Данные микроорганизмы можно будет включать в смеси консервантов натурального происхождения, биодобавки, вносимые в пищу, упаковку, - отмечают исследователи.
Получать продукт будет несложно - это отходы мясоперерабатывающей промышленности, а значит добавка будет дешевой и не скажется на цене конечного продукта.
А вот диетологи пока с опаской относятся к предложению ученых, подчеркивая, что добавка может стать причиной сильной аллергии, пишет газета «Известия».